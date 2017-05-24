Хакеры сумели обмануть сканер сетчатки глаза смартфона Samung Galaxy S8

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Нью-Йорк, 24 мая. Исследователи из группы Chaos Computer Club сумели обмануть биометрический сканер сетчатки глаза, которым снабжен смартфон Galaxy S8 от Samsung, использовав распечатанное на принтере изображение человеческого глаза. Как признались сами хакеры, обманут биометрический сканер от Samsung удалось довольно легко.

Как сообщил Motherboard один из исследователей, Лайнус Нойманн, для того, чтобы обмануть смартфон, потребовалась фотография его владельца, снятая со среднего расстояния в ночном режиме. Попробовав распечатать ее на нескольких принтерах, хакеры остановились на принтере от Samsung. Распечатав изображение высокой четкости, они закрепили на распечатанных глазах контактные линзы, чтобы сетчатка выглядела более натурально.

На то, чтобы найти способ взломать сканер сетчатки, у хакеров ушел всего один день. Ни Samsung, ни компания, разработавшая сканер сетчатки для южнокорейской корпорации, не дали комментариев в связи с этим случаем.