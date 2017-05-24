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Политика
Дума Нижнего Новгорода приняла отставку главы города

Дума Нижнего Новгорода приняла отставку главы города

12:22  24 Мая 2017
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Дума Нижнего Новгорода приняла отставку главы города

Нижний Новгород, 24 мая. Нижегородские депутаты приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

По словам Карнилина, в начале 2017 года ему исполнилось 60 лет, а это то время, когда традиционно уходят на пенсию. Он также напомнил, что трудился в органах городской власти свыше четверти века. 

«Я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — говорится в заявлении пресс-службы главы города. 

Напомним, 7 октября 2015 года Карнилин был избран главой Нижнего Новгорода. 

#россия #нижний новгород #карнилин
Алексей Громов
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