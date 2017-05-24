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Происшествия
Воспитанники барнаульского детского сада попали в реанимацию после отравления

Воспитанники барнаульского детского сада попали в реанимацию после отравления

12:16  24 Мая 2017
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Воспитанники барнаульского детского сада попали в реанимацию после отравления

Барнаул, 24 мая. Двое трехлетних воспитанников одного из детских садов Барнаула госпитализированы с отравлением. Следователи выясняют, что именно послужило причиной резкого ухудшения здоровья детей.

По предварительным данным, дети в помещении группы детсада употребили в пищу неустановленное вещество. Сразу после этого их госпитализировали в реанимационное отделение. На место ЧП незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего. Опрошены сотрудники учреждения, зафиксирована обстановка в группе, изъяты следы вещества.

Инцидент находится на контроле руководства регионального следственного управления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Алексей Громов
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