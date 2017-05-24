Санкции раздора: политика Путина может поссорить США и Евросоюз

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Вашингтон, 24 мая. Введение более жестких экономических санкций в отношении России может рассорить США с Евросоюзом, что «будет на руку президенту РФ Владимиру Путину», считает американское издание The Hill.

В Капитолии пришли к выводу, что антироссийские санкции не смогли остановить «агрессию» Москвы, поэтому некоторые сенаторы в ходе последних слушаний предложили возложить ответственность за ситуацию лично на Путина и наложить прямые санкции на близких к нему лиц.

Санкции США наиболее эффективны при поддержке союзников, считает издание. Однако на данный момент Вашингтону так и не удалось убедить Брюссель ввести в отношении Москвы новые ограничительные меры, поэтому главной задачей на сегодня остается сохранение уже наложенных санкций.