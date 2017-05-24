Операция ВКС РФ в Сирии помогла сделать российское оружие надежнее — Минобороны

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Москва, 24 мая. Специалисты Минобороны РФ и ОПК устранили часть выявленных недостатков российской техники, выявленных во время операции в Сирии, заявил замминистра обороны Юрий Борисов.

Оперативный анализ помог выявить дефекты и некоторые недостатки отечественной военной техники в ходе антитеррористической операции в Сирии. «Отмечу, что в ходе боевой работы нашей группировки силами специалистов Минобороны совместно с представителями ОПК организован оперативный анализ вскрывшихся недостатков и отдельных дефектов военной и специальной техники», — сказал замглавы Минобороны Юрий Борисов.

По словам представителя российского оборонного ведомства, результаты этого анализа были использованы промышленностью для доработки. На сегодняшний день часть дефектов уже устранена, резюмировал он. Отмечается, что недостатки имели конструктивный, либо эксплуатационный характер.