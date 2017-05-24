Политический базар: зачем Турция ввела ограничения на поставки пшеницы из РФ

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Россельхознадзор направил турецким коллегам запрос с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию, что Турция ввела новое ограничение на поставку пшеницы из России. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с сенатором и экспертами о мотивах турецкого руководства.

Ранее средства массовой информации сообщили, что Турция ввела очередные ограничения на импорт пшеницы из России: теперь на долю РФ будет приходиться лишь 20-25 процентов от всех выданных в стране лицензий.

Эту информацию газете «Ведомости» подтвердили топ-менеджеры двух экспортеров, которые специализируются на поставках сельскохозяйственной продукции на территорию Турции. Однако министерство сельского хозяйства РФ пока не получало от турецких властей каких-либо официальных сообщений по этому вопросу.

Сообщается, что новые правила касаются лицензий на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: эти документы дают возможность ввозить зерно в Турцию без пошлины. Этот режим — мера защиты турецкого рынка и действует в отношении всех государств.

Отметим, что Российская Федерация является основным турецким партнером в сельскохозяйственной отрасли. За последние годы 70-75 процентов муки Турция производила именно из российской пшеницы.

По мнению экспертов, если же все-таки власти Турции действительно ввели новые правила, то может повториться ситуация, которая была в марте-мае текущего года, когда турецкие компании использовали обходные пути для закупки зерна из России.

Напомним, что торговые связи между двумя странами в начале мая обсудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава России Владимир Путин. По итогам встречи лидеры стран заявили, что им удалось договориться о «комплексном решении» по снятию ограничений, которые Москва ввела с 1 января 2016 года после атаки ВВС Турции на бомбардировщик российских Воздушно-космических сил в небе над Сирийской Арабской Республикой. При этом запрет на поставки турецких помидоров в РФ на данный момент сохраняется.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в комментарии ФАН рассказал, что таким образом Эрдоган выторговывает себе более выгодные условия.

«Политический подтекст есть всегда, тем более в действиях Эрдогана. Он торгуется с нами, с Соединенными Штатами, с Европой. Турецкий лидер пытается дорого продать себя на большом политическом базаре. Его инструмент — это игра в уступки и давление. Пшеница — это давление. Но будут и уступки. Думаю, в Сирии», — рассказал Олег Морозов.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов отметил, что чувствуется политический подтекст. Вернее, политико-экономический.

«Мол, мы у вас попросили прощения за сбитый самолет, а вы не хотите вернуть в прежнем объеме на свой рынок наши помидоры. Понятно, что мы обойдемся и без турецких помидоров, надо свои выращивать, есть вполне определенные экономические интересы. Но в Турции как думают? Что Россия это такая страна, которая всем должна. И вот они решили ввести квоты на нашу пшеницу. Только в отличие от помидоров, Турция пшеницу будет вынуждена покупать в прежнем объеме. Очень похоже на заявления Порошенко, что он втридорога будет покупать уголь в ЮАР», — добавил Андрей Иванов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Андрей Рязанцев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что, несмотря на объявленное Путиным и Эрдоганом окончание периода стабилизации отношений между двумя странами, режим взаимных ограничений в торговле не только не был свернут, но лишь продолжил расширяться. И если по конкретным сделкам, находящимся в поле межправительственного взаимодействия, удалось достигнуть определенного прогресса (подписано соглашение о строительстве «Турецкого потока», возобновлено строительство АЭС «Аккую» и прочее), то возвращение доступа на рынки друг друга явно откладывается.

«Это и не удивительно. В конце концов, освободившиеся в результате ограничительных мер рынки уже перераспределены, в том числе отечественными поставщиками. Отдавать их обратно никто не собирается, несмотря ни на какие политические декларации. В контексте разворачивающейся мировой торговой войны, в которой санкции коллективного запада против России — лишь локальный эпизод, повсеместного усиления протекционизма в международной торговле и войны за доступ на рынки, ожидать, что российско-турецкие отношения останутся в стороне от этих тенденций, было бы наивно», — подытожил Андрей Рязанцев.