Актриса Людмила Чурсина пополнила черный список сайта «Миротворец»

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Киев, 24 мая. Легенда советского кинематографа актриса Людмила Чурсина внесена в базу данных скандально прославившегося украинского сайта «Миротворец».

В черный список портала попадают те, кто посещает Крым «без согласования с властями Украины», а также имеет свою точку зрения, отличную от мнения Киева, на события в соседней с России стране.

Народная артистка СССР, любимая миллионами зрителей, оказалась «виновной» по первому пункту — посещение Крыма. Вместе с ней в черном списке «Миротворца» уже находятся и другие российские деятели культуры: Юрий Лоза, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Сергей Шнуров.

И даже известный на весь мир путешественник Федор Конюхов имел неосторожность попасть в базу данных за нарушение украинской границы.