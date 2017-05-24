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Украина
Актриса Людмила Чурсина пополнила черный список сайта «Миротворец»

Актриса Людмила Чурсина пополнила черный список сайта «Миротворец»

12:13  24 Мая 2017
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Актриса Людмила Чурсина пополнила черный список сайта «Миротворец»

Киев, 24 мая. Легенда советского кинематографа актриса Людмила Чурсина внесена в базу данных скандально прославившегося украинского сайта «Миротворец».

В черный список портала попадают те, кто посещает Крым «без согласования с властями Украины», а также имеет свою точку зрения, отличную от мнения Киева, на события в соседней с России стране.

Народная артистка СССР, любимая миллионами зрителей, оказалась «виновной» по первому пункту — посещение Крыма. Вместе с ней в черном списке «Миротворца» уже находятся и другие российские деятели культуры: Юрий Лоза, Ирина Аллегрова, Стас Пьеха, Сергей Шнуров.

Актриса Людмила Чурсина пополнила черный список сайта «Миротворец»

И даже известный на весь мир путешественник Федор Конюхов имел неосторожность попасть в базу данных за нарушение украинской границы.

#шнуров #конюхов #лоза #пьеха #аллегрова #чурсина
Алексей Громов
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