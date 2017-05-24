Мужчина бросил «коктейль Молотова» в Maybach в центре Москвы

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Москва, 24 мая. В центре Москвы неизвестный злоумышленник швырнул «коктейль Молотова» в иномарку Mercedes Maybach и скрылся. Сейчас полиция проводит проверку по факту нападения.

23 мая в полицию обратился владелец Mercedes Maybach, который подвергся нападению на улице 3-я Фрунзенская. По словам заявителя, он остановился перед воротами здания, когда к автомобилю подбежал мужчина с «коктейлем Молотова» и кинул в его сторону бутылку с зажигательной смесью, которая разбилась о багажник.

Водитель вышел из Maybach и увидел кроссовер Toyota RAV4 с четырьмя людьми в салоне, которая резко набрала скорость и скрылась. Потерпевший полагает, что злоумышленник находился именно в этой иномарке, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Это далеко не первый случай нападения на столичных водителей. Так, около месяца назад на перекрестке в районе Люблино автомобилиста избили прямо на проезжей части. Видеозапись случившегося опубликовал Телеканал 360.