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Политика
Сирия: «министр войны» ИГИЛ ликвидирован в ходе операции в провинции Алеппо

Сирия: «министр войны» ИГИЛ ликвидирован в ходе операции в провинции Алеппо

12:13  24 Мая 2017
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Сирия: «министр войны» ИГИЛ ликвидирован в ходе операции в провинции Алеппо

Дамаск, 24 мая. Источники в сирийской армии сообщили об уничтожении главаря военного ведомства «Исламского государства»*.

Группа высокопоставленных боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» была уничтожена в ходе операций сирийской армии в восточной части провинции Алеппо. По данным военных источников, среди ликвидированных террористов — «министр войны» ИГИЛ* по имени Абу Мусаб аль-Масри.

Сирия: «министр войны» ИГИЛ ликвидирован в ходе операции в провинции Алеппо

Как отмечают источники, среди уничтоженных в ходе спецоперации высокопоставленных террористов — выходцы из Саудовской Аравии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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