Сирия: «министр войны» ИГИЛ ликвидирован в ходе операции в провинции Алеппо

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Дамаск, 24 мая. Источники в сирийской армии сообщили об уничтожении главаря военного ведомства «Исламского государства»*.

Группа высокопоставленных боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» была уничтожена в ходе операций сирийской армии в восточной части провинции Алеппо. По данным военных источников, среди ликвидированных террористов — «министр войны» ИГИЛ* по имени Абу Мусаб аль-Масри.

Как отмечают источники, среди уничтоженных в ходе спецоперации высокопоставленных террористов — выходцы из Саудовской Аравии и Ирака.

* Организация запрещена на территории РФ.