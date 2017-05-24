Пальмира: ИГИЛ потеряло три ключевые высоты на юго-востоке провинции Хомс

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Пальмира, 24 мая. Правительственные войска Сирии установили контроль над тремя стратегическими возвышенностями к югу от древнего города.

Военные источники отмечают, что Сирийская арабская армия добилась значительных успехов в провинции Хомс за последние десять дней. Подразделения элитного «5-го Легиона», подготовкой которого занимались российские военные советники, практически полностью изгнали боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) из горных районов Хомса.

Сообщается, что военные успехи в операции под Пальмирой неуклонно приближают момент, когда правительственные войска Сирии смогут перейти к деблокаде осажденного «Халифатом» Дейр эз-Зора.

* Организация запрещена на территории РФ.