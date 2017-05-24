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Происшествия
Подозреваемый в хищениях вице-губернатор Кубани задержан в Краснодаре

Подозреваемый в хищениях вице-губернатор Кубани задержан в Краснодаре

12:00  24 Мая 2017
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Подозреваемый в хищениях вице-губернатор Кубани задержан в Краснодаре

Краснодар, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко, который подозревается в превышении полномочий. 

Как стало известно ФАН, Гриценко был доставлен в ночь на среду в 00.45 в изолятор временного содержания Краснодара. 

Напомним, расследование в отношении него было инициировано из-за использования бюджетных средств, которые были предназначены на строительство родильного центра в городе Сочи. 

По данным следствия, в 2010 году Гриценко вместе с группой лиц нелегально получил под застройку 2 гектара городской земли в поселке Березовый, который расположен возле Краснодара. 

В настоящее время в администрации Краснодарского края подтвердили, что Гриценко освобожден от должности. 

#краснодар #кубань #гриценко #ивс
Дана Балан
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