«Охотник с Уолл-стрит» с Джерардом Батлером вышел в российский прокат

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Москва, 23 мая. В российский прокат выходит мелодрама «Охотник с Уолл-стрит» с британским актером Джерардом Батлером в главных ролях. В центре сюжета — топ-менеджер большого агентства по имени Дейн, который много работает и буквально ночует в офисе. Все это ради получения кресла начальника, который обещал повысить того, кто лучше закроет последний квартал. У старшего сына Дейна обнаружили рак в терминальной стадии. Таким образом, главный герой находится перед сложным выбором — провести последние дни с умирающим сыном или получить шикарный кабинет с видом на Уолл-стрит.

В режиссерском кресле — дебютант Марк Уильямс. Кроме Батлера, в фильме появятся Уиллем Дефо («Антихрист») и Альфред Молина («Ученик чародея»). Первый сыграет большого начальника, а второй — постоянного клиента Дейна. Звезде популярного сериала «Сообщество» Элисон Бри досталась роль главного конкурента Дейна.

«Охотник с Уолл-стрит» — это наивный фильм о торжестве семейных ценностей. В Америке такие картины раньше снимали перед рождественскими праздниками, а в России снимают до сих пор. Смертельная болезнь ребенка, которая вынуждает главного героя пересмотреть свое отношение к жизни — это не запрещенный, но щекотливый прием, передает газета «Известия». У создателей «Охотника» не всегда есть чувство меры и тонкости для достоверной передачи настроения главных героев.