Возвращение в Шайрат: ВВС Сирии смогут значительно усилить удары по отрядам ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре

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Боевая мощь сирийской армии усиливается: как сообщают представители Пентагона, Сирия возвращает свои боевые самолеты на аэродром Шайрат, восстановив инфраструктуру после ракетного удара США. Также на авиабазу, помимо авиации, возвращается и наземный персонал.

Напомним, что по военному объекту в прошлом месяце США нанесли ракетный удар. 6 апреля США выпустили по авиабазе Шайрат 59 ракет «Томагавк», что привело к разрушениям инфраструктуры а также жертвам среди сирийских военных и мирных жителей из окрестных сел. Сейчас армия Сирии завершила восстановительные работы на этом военном объекте, и военные САР переводят авиацию обратно на базу. В настоящее время часть сирийских самолетов Су-22 и МиГ-23 уже находятся на аэродроме. Как отмечает агентство Al-Masdar News, это усилит боевые возможности сирийской авиации по нанесению ударов по террористической группировке «Исламское государство»* (запрещена в РФ), блокирующей Дейр-эз-Зор.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что возвращение самолетов на аэродром Шайрат усилит боевые возможности авиации Сирийской Арабской Республики по нанесению ударов по «Исламскому государству» и их отрядам, которые блокируют Дейр-эз-Зор.

«Сейчас одной из главных задач, конечно, для Сирийской Арабской Республики и ее вооруженных сил является деблокация Дейр-эз-Зора, потому что это не что иное, как доступ к границе с Ираком. И пока они находятся в блокаде, и вокруг действуют отряды «Исламского государства»*, возникает угроза, что Сирийская Арабская Республика может не контролировать выход к иракской границе», - сообщил Семен Багдасаров.

Эксперт подчеркнул, что это очень своевременное возвращение авиации. При этом маловероятно, что боевики могут реально противопоставить что-либо ударам сирийской армии, отметил Семен Багдасаров. Эксперт обращает внимание, что вот-вот начнется штурм Ракки.

«Сейчас для них главное — это оборона Ракки», — сообщил он.

Ракетный удар по авиабазе Шайрат — это лишь один эпизод в печальном списке «достижений» США на Ближнем Востоке. Действия международной коалиции, возглавляемой США, приносят массу страданий сирийскому народу. Так, по информации западных СМИ, май 2017 года стал рекордным по количеству смертей в Сирии. При этом самое большое количество жертв — это мирные жители. Граждане погибли в результате неосторожных военных действий международной антитеррористической коалиции во главе с американцами.

* Организация запрещена на территории РФ.