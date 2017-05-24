Россия не получала документов об ограничениях поставок пшеницы в Турцию

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Москва, 24 мая. Российский зерновой союз прокомментировал сообщения о новых ограничениях на поставки пшеницы в Турцию, отметив, что официальных документов ведомство не получало.

Сегодня в СМИ появились сообщения об ограничении доли России при выдаче лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки до 25%. В Российском зерновом союзе прокомментировали эти данные. «Заявления такие звучат, но официальных документов мы пока не видели», — сказал глава РЗС Аркадий Злочевский.

По мнению главы союза, если турецкие власти все же введут названные ограничения, то повторится мартовская ситуация, при которой компаниям из Турции приходилось искать обходные пути для закупки зерна из России, пишет РИА Новости. Напомним, что в начале мая президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о снятии ограничений в торговой сфере.