Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

В Избранное

Скопировать

Санкт-Петербург, 24 мая. Вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора был снят с повестки сегодняшнего заседания Законодательного собрания Петербурга.

Вопрос о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора и его передаче Русской православной церкви был снят с повестки закса уже второй раз. Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», с предложением исключить данный вопрос из повестки дня выступил депутат от «Единой России» Борис Ивченко. Депутата поддержало абсолютное большинство коллег, после чего парламентарии перешли к обсуждению других, более важных и насущных проблем.

В следующий раз возможность поставить вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора появится только после парламентских каникул — осенью.