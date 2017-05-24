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Общество
Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

13:12  24 Мая 2017
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Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

Санкт-Петербург, 24 мая. Вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора был снят с повестки сегодняшнего заседания Законодательного собрания Петербурга.

Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

Вопрос о проведении референдума о статусе Исаакиевского собора и его передаче Русской православной церкви был снят с повестки закса уже второй раз. Как сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург», с предложением исключить данный вопрос из повестки дня выступил депутат от «Единой России» Борис Ивченко. Депутата поддержало абсолютное большинство коллег, после чего парламентарии перешли к обсуждению других, более важных и насущных проблем.

В следующий раз возможность поставить вопрос о проведении референдума по статусу Исаакиевского собора появится только после парламентских каникул — осенью.

Петербургские парламентарии отложили до осени вопрос о референдуме по Исаакию

Валентин Меликов
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