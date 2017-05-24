Акции АФК «Система» рухнули после увеличения суммы иска «Роснефти»

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи обвалились на фоне новостей об увеличении суммы исковых требований «Роснефти» к корпорации.

На открытии торгов акции упали более чем на 10%, минимальное снижение достигло 17,2%. В настоящее время акции АФК «Система» сократили падение.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении исковых требований к АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест». Теперь истец требует взыскать 170,6 млрд рублей вместо 106,6 млрд, что связано с обесцениванием рубля. Между тем официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов назвал увеличение суммы иска чем-то «из разряда ненаучной фантастики», передает РИА Новости.