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Экономика
Акции АФК «Система» рухнули после увеличения суммы иска «Роснефти»

Акции АФК «Система» рухнули после увеличения суммы иска «Роснефти»

11:54  24 Мая 2017
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Акции АФК «Система» рухнули после увеличения суммы иска «Роснефти»

Москва, 24 мая. Акции АФК «Система» на открытии торгов Московской биржи обвалились на фоне новостей об увеличении суммы исковых требований «Роснефти» к корпорации. 

На открытии торгов акции упали более чем на 10%, минимальное снижение достигло 17,2%. В настоящее время акции АФК «Система» сократили падение.

Акции АФК «Система» рухнули после увеличения суммы иска «Роснефти»

Ранее сообщалось, что «Роснефть» подала в Арбитражный суд Башкирии ходатайство об увеличении исковых требований к АФК «Система» и ее дочерней компании «Система-Инвест». Теперь истец требует взыскать 170,6 млрд рублей вместо 106,6 млрд, что связано с обесцениванием рубля. Между тем официальный представитель АФК «Система» Сергей Копытов назвал увеличение суммы иска чем-то «из разряда ненаучной фантастики», передает РИА Новости.

Алексей Громов
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