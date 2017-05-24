Ученые назвали новые полезные свойства шоколада

В Избранное

Скопировать

Нью-Йорк, 23 мая. Группа международных ученых выяснила, что постоянное употребление шоколада снижает риск фибрилляции предсердий. Исследование на эту тему было опубликовано на сайте Гарвардского университета США.

В ходе эксперимента исследователи выяснили, что 30 грамм шоколада в неделю действительно снижает риск появления фибрилляции предсердий. В случае с мужским полом, доля шоколада может вырасти до 180 грамм. Таким образом, любовь к сладкому снижала развитие мерцательной аритмии у женщин на 21%, а у мужчин — на 23%.

В своей работе ученые проанализировали медицинские показатели 55 тысяч датских мужчин и женщин, состояние здоровья которых отслеживалось в период с 1993 по 1997 годы, сообщает телеканал «360».

По словам экспертов, самым полезным является темный шоколад, а не молочный. Отметим, что регулярное употребление продуктов с высоким содержанием какао влияет на состояние кровеносных сосудов.