Тартус: БДК «Цезарь Куников» идет к базе ВМФ РФ в Сирии

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Тартус, 24 мая. Большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» прошел Босфор.

Мониторинговые сайты, отслеживающие перемещение военных кораблей, сообщают, что БДК «Цезарь Куников» прошел черноморские проливы и уже находится в Средиземном море. Источники отмечают, что российский корабль идет в сирийский порт Тартус, в котором расположен пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Также сообщается, что двумя днями ранее в Средиземноморье вошел еще один БДК Черноморского флота «Николай Фильченков» с грузом для Сирии. Зарубежные СМИ отмечают, что большие десантные корабли и суда вспомогательного флота принимают участие в операции «Сирийский экспресс» по доставке грузов в САР.