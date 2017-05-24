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Общество
ВКС РФ ежегодно получают до 250 самолетов и вертолетов — Шойгу

ВКС РФ ежегодно получают до 250 самолетов и вертолетов — Шойгу

11:54  24 Мая 2017
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ВКС РФ ежегодно получают до 250 самолетов и вертолетов, сообщил Шойгу

Москва, 24 мая. На вооружение ВКС РФ ежегодно поставляется до 250 современных самолетов и вертолетов, сообщил глава Минобороны РФ в ходе «правительственного часа» в Совфеде.

ВКС РФ получает современную летательную технику, поэтому ведомство должно вести эффективную кадровую политику, считает глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «Мы по годам получаем от 150 до 250 новых современных образцов вооружений и военной техники, самолетов в частности, и вертолетов, поэтому это все требует тщательного внимания к кадровой политике в сфере летно-подъемного состава», — сказал он на «правительственном часе» в Совфеде. Отметим, что ранее Шойгу заявил о получении ВКС РФ к 2019 году перспективных истребителей Т-50.

ВКС РФ ежегодно получают до 250 самолетов и вертолетов, сообщил Шойгу

Ирина Селезнева
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