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Экономика
Назван топ-5 самых популярных авто в мире

Назван топ-5 самых популярных авто в мире

11:46  24 Мая 2017
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Назван топ-5 самых популярных авто в мире автомобили

Москва, 24 мая. Эксперты в автомобильной отрасли исследовали мировой рынок, чтобы выяснить пятерку самых востребованных авто по итогам первого квартала 2017 года.

Первое место заняла японская Toyota Corolla, которая не первый год пользуется бешеным спросом по всему миру. За указанный период авто японского концерна разлетелось в количестве 297 тыс. штук.

Второе место досталось «американцу» Ford F-Series. Пикап отлично продается на североамериканском рынке и в странах западной Европы. За аналогичный период авто приобрели 244 тыс. человек. 

Назван топ-5 самых популярных авто в мире автомобили

«Бронза» досталась немецкому Volkswagen Golf. Авто немецкого автомобильного гиганта в прошлом году стремительно ворвалось в топ-3 самых популярных машин в мире. В 2017 году владельцами «немца» стали 219 тыс. человек.

Стоит отметить, что в топ-5 также вошли японские автомобили Honda CR-V и Honda Civic. 

Назван топ-5 самых популярных авто в мире автомобили

#toyota #ford #volkswagen #авто
Дана Балан
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