Корабль ВМС Украины загорелся в Николаеве

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Николаев, 24 мая. Водолазное судно U700 «Нетешин» ВМС Украины загорелось на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве. Об этом сообщили источники на предприятии.

«Сегодня в Николаеве на площадке компании Smart Maritime Group загорелось морское водолазное судно U700 «Нетешин» военно-морских сил Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщает издание «Никвести», возгорание произошло при выполнении работ по замене металла с применением открытого огня. В ликвидации пожара участвуют пять бригад спасателей.