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Политика
Мы не спим: Шойгу рассказал о противодействии угрозе США из космоса

Мы не спим: Шойгу рассказал о противодействии угрозе США из космоса

12:07  24 Мая 2017
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Мы не спим: Шойгу рассказал о противодействии угрозе США из космоса

Москва, 24 мая. Министерство обороны России следит за возможной угрозой США из космоса. В этом заверил глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу сенаторов, которые спросили у него на «правительственном часе» в Совфеде о готовности ВКС РФ противостоять американской космической угрозе. Ответ министра был четок и краток.

«Могу вас заверить: мы не спим», — сказал Шойгу.

Мы не спим: Шойгу рассказал о противодействии угрозе США из космоса

Более развернутый ответ глава Минобороны пообещал дать сенаторам в закрытом режиме. 

#шойгу
Алексей Громов
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