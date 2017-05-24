Хасиев: Необходимо продвигать российские успехи ММА в мире

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Москва, 24 мая. Президент одного из ведущих российских бойцовских промоушенов ACB Майрбек Хасиев разместил в социальных сетях календарь будущих турниров организации в этом году.

Отмечается, что в 2017 году турниры пройдут во многих странах, в том числе Швеции, США, Китае. Как отметил глава организации, главная цель — популяризация российского MMA. Он подчеркнул, что лучший метод стать популярным — это большее количество турниров.

По словам Хасиева, есть огромное желание сделать АСВ сильнейшей во всем мире, а для этого нужно показать себя во многих странах, пишут «Известия».

«Надо продемонстрировать, что в России проводятся конкурентные бои, есть яркие и интересные спортсмены, и мы способны организовать действительно сильные бойцовские мероприятия, которые будут радовать зрителей», — заявил он.

Хасиев напомнил, что АСВ уже проводила свои турниры в десятке стран, а также планирует делать это в дальнейшем.