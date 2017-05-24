Во время съемки фильма Discovery в кадр попал загадочный НЛО

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Лондон, 24 мая. Популярный телеканал «Discovery Channel» поделился в Сети старыми выпусками, на одном из которых внимательные зрители разглядели загадочный объект, похожий на НЛО.

В одном из документальных фильмов Discovery было показано исследовательское морское судно, выходящее из гавани в открытое море. Внезапно на одном из кадров в левом верхнем углу появляется светящаяся точка, при приближении напоминающая цилиндр. Затем объект резко меняет курс и пропадает из поля зрения, передает Inforeactor.

Многие зрители и искатели внеземной жизни предположили, что оператор нечаянно заснял корабль пришельцев. Хотя сам автор видео считает, что речь идет всего лишь об обмане зрения или оптической иллюзии.

Добавим, ранее ученые прокомментировали сообщения об НЛО, который жители Ташкента увидели в ночном небе.