Госдума РФ отменила открепительные удостоверения на выборах

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Москва, 23 мая. Госдума России в окончательном чтении приняла пакет поправок в избирательное законодательство, отменив открепительные удостоверения на выборах. Таким образом, россияне смогут голосовать не по месту регистрации, а там, где проживают и находятся в данный момент.

Пакет предложений был внесен в начале марта главой комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и его коллегой Анатолием Широковым.

В первую очередь, это относится к выборам президента России в марте 2018 года, а также к региональным выборам, начиная с 10 сентября 2017 года. Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, подав заявление по месту пребывания в порядке, который установлен ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда это можно сделать — не ранее чем за 45 дней до самого дня голосования и не позднее субботы перед выборами.

Подать заявление можно при предоставлении документов — паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт в данный момент меняют.