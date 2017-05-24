ИГ быстро восстанавливает ресурсы, несмотря на поражения и потери — глава ФСБ

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Бишкек, 24 мая. Структура запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» сумела успешно адаптироваться к изменившейся международной обстановке и сейчас, несмотря на ряд поражений и существенный понесенный урон, успешно восстанавливает свои ресурсы. С таким заявлением глава Федеральной службы безопасности России Александр Бортников выступил в среду в ходе заседания совета руководителей служб безопасности стран СНГ.

«Несмотря на нанесенный в последнее время ИГИЛ* существенный урон, эта структура успешно адаптируется к меняющейся ситуации и быстро восстанавливает свой ресурс», — отметил Бортников.

Напомним, после ряда существенных поражений в Сирии и Ираке, террористы «Исламского государства»* сумели изменить свою тактику на Ближнем Востоке, сократив до минимума потери, и активизировали свои операции в других странах мира — в частности, в Афганистане и на юге Филиппин.

* Организация запрещена на территории РФ.