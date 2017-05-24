Сирия: Минобороны РФ заявило о наличии у ИГ и «Джебхат ан-Нусры» химического оружия

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Москва, 24 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российское ведомство в курсе, у кого из террористов в Сирии есть химическое оружие и нет гарантии, что завтра оно не появится за пределами Ближнего Востока.

Компонентами химического оружия располагают террористы ИГ* и «Джебхат ан-нусра» (обе группировки запрещены в России), заявил министр оборонного ведомства Сергей Шойгу. «Есть информация, что компоненты химического оружия есть у ИГИЛ* и «Джебхат-ан-Нусры», и мы знаем, где и конкретно у кого. Где гарантия, что завтра это не появится в любой стране», — сказал Шойгу.

Напомним, что западные страны неоднократно обвиняли власти Дамаска в применении в Сирии химического оружия, однако свою позицию ничем не аргументировали и не отправляли экспертов ОЗХО в зону инцидентов, где предположительно применялись запрещенные вещества.

* Организация запрещена на территории РФ.