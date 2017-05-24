Операция ВКС РФ в Сирии показала высокий боевой дух российской армии — Матвиенко

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Москва, 24 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила высокий потенциал и боевой дух в армии Российской Федерации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По ее словам, на примере Сирийской Арабской Республики виден высокий боевой дух российской армии.

Она отметила, что в течение последних лет случились кардинальные изменения в армии, благодаря которым каждый россиянин может быть убежден, что армия РФ способна пресечь любую агрессию против России и ответить на любую провокацию.

«Мы мирная страна, но при этом мы показали всему миру, что в любом случае мы сможем себя защитить», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готова к тесному взаимному сотрудничеству для объединения в борьбе с глобальными угрозами человечеству.