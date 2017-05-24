Шойгу: Положения о коридорах безопасности в Сирии могут утвердить на встрече в Астане в июне

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Москва, 24 мая. Россия рассчитывает утвердить положения о коридорах безопасности в зонах деэскалации в Сирии на переговоров в Астане, которые запланированы на июнь. Об этом заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе выступления в Совете Федерации.

«Мы очень надеемся, что в начале июня будет очередная встреча в Астане, где мы сможем утвердить все положения карты по созданию коридоров безопасности, которые, по нашим предложениям, должны быть километр между сторонами», — сообщил Шойгу.

Глава Минобороны РФ выразил надежду на активную работу сторон над новой конституцией Сирии на переговорах как в Женеве, так и в Астане, поскольку они предусматривают другие механизмы выбора руководства страны.