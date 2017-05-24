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Новости Сирии
Шойгу убежден, что репортажи о применении химоружия в Сирии постановочные

Шойгу убежден, что репортажи о применении химоружия в Сирии постановочные

11:29  24 Мая 2017
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Шойгу убежден, что репортажи о применении химоружия в Сирии постановочные

Москва, 24 мая. Большая часть репортажей и фильмов о применении химического оружия в Сирии постановочные. Доверять им без расследования не стоит. Они становятся оружием в информационной войне и используются в политических целях.

Такую уверенность выразил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он говорил во время своего выступления в рамках «правительственного часа» в Совфеде. 

«Одни утверждают бездоказательно, что химоружие применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей постановочные, до этого были тоже постановочными», — сказал глава Минобороны РФ.

Шойгу убежден, что репортажи о применении химоружия в Сирии постановочные

Он напомнил, что такие же методы информационной войны использовались и в Ираке, теперь настала очередь Сирии. Шойгу подчеркнул, что Россия настаивает на создании специальной комиссии, которая установит истину и сделает объективные выводы.

#шойгу
Алексей Громов
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