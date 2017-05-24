Шойгу убежден, что репортажи о применении химоружия в Сирии постановочные

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Москва, 24 мая. Большая часть репортажей и фильмов о применении химического оружия в Сирии постановочные. Доверять им без расследования не стоит. Они становятся оружием в информационной войне и используются в политических целях.

Такую уверенность выразил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Об этом он говорил во время своего выступления в рамках «правительственного часа» в Совфеде.

«Одни утверждают бездоказательно, что химоружие применяет власть Сирии, другие говорят, что это не власть. А мы дошли уже до того, что сегодня убеждены абсолютно, что большая часть фильмов и репортажей постановочные, до этого были тоже постановочными», — сказал глава Минобороны РФ.

Он напомнил, что такие же методы информационной войны использовались и в Ираке, теперь настала очередь Сирии. Шойгу подчеркнул, что Россия настаивает на создании специальной комиссии, которая установит истину и сделает объективные выводы.