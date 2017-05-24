Курды осудили теракт ИГ в Манчестере

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Эрбиль, 24 мая. Представители высшего руководства Иракского Курдистана осудили террористический акт, совершенный в британском Манчестере в понедельник.

Премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани выразил соболезнования семьям пострадавших и погибших, а также народу и правительству Великобритании. Барзани пожелал всем раненым скорейшего выздоровления. Премьер-министр отметил, что борьба с мировым терроризмом требует более широкого международного сотрудничества и искоренения идеологии экстремизма.

Террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в Манчестере. В результате теракта погибли 22 человека, еще 59 получили ранения.

* Организация запрещена на территории РФ.