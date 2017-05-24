Шойгу рассказал о ходе расследования авиакатастрофы Ту-154 под Сочи

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Москва, 24 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что работы на месте крушения самолета Ту-154 были завершены несколько недель назад. В ближайшее время ведомство надеется получить последние данные по авиакатастрофе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию», — сказал министр в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Добавим, ранее глава службы безопасности полетов авиации ВС РФ Сергей Байнетов сообщал, что лучшие летчики-испытатели России были привлечены к экспериментам на тренажерах в ходе расследования причин авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем, в результате которой погибли 92 человека. Он подчеркнул, что у комиссии по расследованию авиапроисшествий Минобороны России, выясняющей все детали крушения, нет права на ошибку.