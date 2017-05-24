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Происшествия
Грабители избили бутылкой продавца магазина в Москве

Грабители избили бутылкой продавца магазина в Москве

11:17  24 Мая 2017
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Грабители избили бутылкой продавца магазина в Москве

Москва, 24 мая. Продавец продуктового магазина в районе Северное Бутово стала жертвой грабителей. Женщина обратилась в полицию.

Она рассказала, что на нее напали двое неизвестных, которые ворвались в продуктовую лавку и избили ее бутылкой, забрав деньги и драгоценности. В общей сложности ущерб составил 72 тысячи рублей, большая часть из них  — собственность продавца.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков. Как сообщает «360° Подмосковье» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, одного из грабителей удалось задержать по горячим следам. Он уже дает первые показания следователям.

Алексей Громов
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