Шойгу заявил, что женевский формат переговоров по Сирии исчерпал себя

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Москва, 24 мая. В настоящее время женевский формат переговоров по урегулированию ситуации в Сирии полностью исчерпал себя, и необходимо переходить к новым задачам, основной из которых является создание новой конституции для Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

Шойгу высоко оценил результаты женевского формата переговоров, отметив, что «то, что удалось сделать в Женеве, на мой взгляд, это максимум из возможного». Между тем, по словам министра, изменение ситуации в Сирии требует решения новых задач.