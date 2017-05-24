Шойгу заявил, что женевский формат переговоров по Сирии исчерпал себя
Москва, 24 мая. В настоящее время женевский формат переговоров по урегулированию ситуации в Сирии полностью исчерпал себя, и необходимо переходить к новым задачам, основной из которых является создание новой конституции для Сирийской Арабской Республики. Такое заявление сделал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.
Шойгу высоко оценил результаты женевского формата переговоров, отметив, что «то, что удалось сделать в Женеве, на мой взгляд, это максимум из возможного». Между тем, по словам министра, изменение ситуации в Сирии требует решения новых задач.
«Нам бы хотелось, чтобы на той площадке или на астанинской площадке началась работа по конституции и по будущему Сирии. Хотелось бы, чтобы там были обсуждены вопросы как самой конституции, так и механизм принятия конституции. Там предусматривается новый механизм по выбору и парламента, и руководства Сирии», — сообщил Шойгу в ходе «правительственного часа».