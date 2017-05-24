Шойгу рассказал о круглосуточных контактах России и США по Сирии

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Москва, 24 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по Сирии в круглосуточном режиме.

Сегодня в ходе «правительственного часа» в Совфеде министр обороны Сергей Шойгу прокомментировал контакты Москвы и Вашингтона по Сирии, отметив, что страны обсуждают развитие ситуации в САР круглосуточно. «Мы не теряли с ними контактов, мы говорим с ними в круглосуточном режиме и днем, и ночью, встречаемся на разных площадках», — заметил Шойгу. Ранее министр назвал цифру беженцев, которые вернулись в своим дома в Сирии благодаря поддержке ВКС РФ армии Дамаска.