МЧС открыло полевые кухни для стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца

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Москва, 23 мая. Главное региональное управление МЧС открыло две полевые кухни для паломников, которые стоят в очереди для поклонения мощам Николая Чудотворца, сообщают в пресс-службе ведомства.

Две полевые кухни стоят напротив домов 1 и 17 на Пречистенской набережной. Любой желающий может выпить чаю и просто отдохнуть, отметили в МЧС. Все кухни будут работать до 21.00, потом доступ в храм уже закрывается.

Отметим, что мощи Николая Чудотворца впервые в истории привезли на территорию нашей страны. С 21 мая они находятся в храме Христа Спасителя. С 22 мая все желающие получили возможность поклониться святыне. Всего возле храма скопилось 18,6 тысяч человек, образовав огромную очередь.

Доступ к мощам Николая Чудотворца открыт ежедневно с 8.00 до 21.00.