Шойгу: Причина крушения Ту-154 в Черном море установлена на 99%

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Москва, 24 мая. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, окончательная версия причины авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы. Но вот этот один процент, который требуется, все-таки, чтобы быть абсолютно уверенными и честными перед всеми», — сказал он, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Министр выразил надежду, что в ближайшее время будут получены последние данные, после чего будет озвучена окончательная версия произошедшего.

Авиакатастрофа самолета Ту-154 Минобороны произошла 25 декабря 2016 года практически сразу после взлета из сочинского аэропорта. В результате крушения погибли 92 человека. Добавим, что Шойгу принял участие в траурной церемонии прощания с погибшими в авиакатастрофе.