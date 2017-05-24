Госдума через ПА ОБСЕ потребует от Киева отменить дискриминационные законы

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Москва, 24 мая. Депутаты Госдумы намерены подготовить обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ с просьбой потребовать от Киева отменить дискриминационные законы.

Как сообщил депутат от «Единой России» Евгений Ревенко, парламентарии обратят внимание членов ПА на нарушение базовых норм и свобод на Украине.

«Предлагаю сегодня подготовить обращение от имени Государственной думы председателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ госпоже Кристин Муттонен, в которой обратить внимание на вызывающее нарушение базовых норм и свобод на Украине и предложить ПА ОБСЕ потребовать от Киева немедленно отменить все дискриминационные нормы», — заявил Ревенко.

Предложение депутата поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал это предложение. Он обратил внимание, что защита прав граждан — это мандат ПА ОБСЕ. Он попросил парламентариев подготовить проект и раздать для рассмотрения в зале.