Хомс: возросло количество жертв теракта ИГ в районе Аль-Захра

В Избранное

Скопировать

Хомс, 24 мая. Количество жертв теракта «Исламского государства»* в районе Аль-Захр продолжает расти.

Накануне боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) активировали детонатор в заминированном пикапе около энергетической компании в районе Аль-Захра. Данный квартал Хомса населяют преимущественно алавиты, район контролируется правительственными войсками.

В результате взрыва ранения получили порядка 40 человек, двое мирных жителей погибли на месте. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу. В среду утром стало известно, что еще один человек скончался от ран. Среди пострадавших есть женщины и дети.

* Организация запрещена на территории РФ.