Сирия: более 108 тыс. беженцев вернулись домой благодаря действиям ВКС РФ

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Москва, 24 мая. Более 108 тысяч сирийских беженцев в 2017 году вернулись в свои дома благодаря поддержке, которую оказали ВС РФ правительству САР, сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Российская армия оказала поддержку правительству Сирии, за период операции под контроль Дамаска было возвращено более 105 населенных пунктов и 17 тысяч километров территории. «Это позволило вернуть в постоянные места проживания более 108 тысяч беженцев только в этом году», — сообщил министр оборонного ведомства Сергей Шойгу. Такое заявление он сделал во время «правительственного часа» в Совфеде.