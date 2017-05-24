Москвичка выпала из окна 16-этажного дома и застряла на дереве

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Москва, 24 мая. Женщина выпала из окна 16-этажного здания в Москве, по предварительным данным, решив покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Как отметил источник, при падении женщина застряла в ветвях дерева. Случайные прохожие предприняли попытку спасти женщину, но к тому моменту она умерла, сообщает телеканал «360».

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Выясняются все обстоятельства падения жительницы Москвы.

Напомним, накануне сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга начали проверку по факту падения двухлетнего ребенка из окна 10-этажного дома. Согласно предварительным данным, ребенок чудом остался жив, но был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Известно, что мальчик был дома с матерью, которая отошла ненадолго из комнаты, и в этот момент произошло ЧП.