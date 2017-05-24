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Манчестер, 24 мая. Двадцать пострадавших при теракте в Манчестере находятся в критическом состоянии, сообщает Sky News.

Жертвами взрыва, прогремевшего поздно вечером в понедельник на стадионе «Манчестер Арена» во время концерта Арианы Гранде, стали, по последним данным, 22 человека, десятки людей получили ранения.

Британские правоохранители утверждают, что им был известен подозреваемый в совершении теракта — Салман Абеди. По некоторым данным, не так давно молодой человек побывал в Сирии.

Ответственность за преступление взяли на себя террористы «Исламского государства»* (запрещено в РФ).

* Организация запрещена на территории РФ.