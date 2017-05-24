Сирия: более 700 населенных пунктов перешли под контроль Дамаска при поддержке ВКС РФ

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Москва, 24 мая. При поддержке ВС РФ более 700 населенных пунктов и 17 тыс. квадратных километров территории в Сирии перешли под контроль официального Дамаска. Об этом сообщил сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Всего за время операции в Сирии при главенствующей роли наших Вооруженных сил под контроль законного правительства вновь перешло 705 населенных пунктов и свыше 17 тысяч квадратных километров территории», — сказал он в ходе выступления на «правительственном часе» в Совете Федерации.

Министр добавил, что благодаря этому свыше 108 тыс. сирийских беженцев вернулись в 2017 году в места постоянного проживания.

Ранее Шойгу сообщил, что ВКС РФ в Сирии выполнили в три раза больше боевых вылетов и нанесли в четыре раза больше авиаударов по сравнению с авиацией международной коалиции.