Милонов предложил приравнять долги по алиментам к уголовному преступлению

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Москва, 24 мая. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести уголовную ответственность не только для злостных неплательщиков алиментов, но и для всех, кто не делает это вовремя.

По мнению парламентария, родителей должны отправлять на исправительные работы, большая часть заработка от которых будет перечисляться детям. Кроме того, таких должников обязаны разыскивать следователи, а не приставы, считает депутат.

Неплательщики алиментов — люди второго сорта, у которых надо не только отбирать водительские удостоверения, но и лишать других возможностей, например — кредитов.

Все, кто не платит алименты, — люди второго сорта, и надо не просто отнимать у них на время водительские права, но и лишать элементарных возможностей, уверен Милонов. Кроме того, он предложил сделать все, чтобы такие люди чувствовали себя презираемыми и не уважаемыми в обществе по собственной вине.

«Ведь большинство людей не платят не потому, что у них нет денег или они не работают, а потому, что не хотят», — пояснил Милонов.

Депутат предложил вводить уголовное преследование неплательщиков алиментов после трех месяцев невыплаты задолженности, сообщает «Парламентская газета».