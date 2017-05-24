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Спорт
Мутко рассказал, как национальный план позволит победить допинг в России

Мутко рассказал, как национальный план позволит победить допинг в России

11:34  24 Мая 2017
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Мутко заявил, что новый план позволит активизировать борьбу с допингом в России

Москва, 24 мая. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, новый национальный антидопинговый план, озвученный вчера руководителем Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) Виталием Смирновым, позволит вывести борьбу с допингом в России на новый уровень. Мутко заявил, что спортивную политику в России ждут коррективы на основании озвученных задач.

Мутко отметил, что в России уже был национальный план по борьбе с допингом, однако «не все аспекты сработали», одним из результатов чего стало решение урезать в правах российскую антидопинговую систему на основании доклада WADA.

Мутко заявил, что новый план позволит активизировать борьбу с допингом в России

«Смирнов вчера доложил план на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны. Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг это плохо», — объявил вице-премьер в беседе с ТАСС.

#мутко
Валентин Меликов
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