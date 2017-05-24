Мутко рассказал, как национальный план позволит победить допинг в России
Москва, 24 мая. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, новый национальный антидопинговый план, озвученный вчера руководителем Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) Виталием Смирновым, позволит вывести борьбу с допингом в России на новый уровень. Мутко заявил, что спортивную политику в России ждут коррективы на основании озвученных задач.
Мутко отметил, что в России уже был национальный план по борьбе с допингом, однако «не все аспекты сработали», одним из результатов чего стало решение урезать в правах российскую антидопинговую систему на основании доклада WADA.
«Смирнов вчера доложил план на заседании Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта в Краснодаре, и он получил поддержку. Он выведет борьбу с допингом в России на новый уровень, на основании озвученных задач будут внесены коррективы в спортивную политику страны. Главное, чтобы к допингу было нетерпимое отношение и все понимали, что допинг это плохо», — объявил вице-премьер в беседе с ТАСС.