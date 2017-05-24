Мутко рассказал, как национальный план позволит победить допинг в России

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Москва, 24 мая. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, новый национальный антидопинговый план, озвученный вчера руководителем Независимой общественной антидопинговой комиссией (НОАК) Виталием Смирновым, позволит вывести борьбу с допингом в России на новый уровень. Мутко заявил, что спортивную политику в России ждут коррективы на основании озвученных задач.

Мутко отметил, что в России уже был национальный план по борьбе с допингом, однако «не все аспекты сработали», одним из результатов чего стало решение урезать в правах российскую антидопинговую систему на основании доклада WADA.