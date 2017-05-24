Скандал в «Гоголь-центре»: к ним приехал ревизор

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23 мая 2017 года сотрудники Следственного комитета России под прикрытием Федеральной службы безопасности провели обыск в квартире режиссера и художественного руководителя столичного «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Одновременно с этим обыски и изъятия документов произошли и в самом «Гоголь-центре».

В ответ либеральная общественность словно с цепи сорвалась.

Следствие ведут знатоки

Обыск был проведен в рамках возбужденного против АНО «Седьмая студия» уголовного дела о хищении в особо крупном размере. Согласно ему, во время деятельности «Гоголь-центра» были растрачены и присвоены значительные денежные суммы, чем был нанесен серьезный ущерб государству. В частности, речь может идти о контракте по проведению «инновационного проекта «Платформа» для Министерства культуры РФ общей стоимостью в 210 млн руб.

По данному проекту за счет государственных средств с 2011 по 2014 годы было запланировано развитие и популяризация культуры в России, чем должна была заниматься упомянутая автономная некоммерческая организация. «Седьмая студия» была зарегистрирована в 2011 году, как гласят положения ее устава — для «деятельности в области искусства и организации развлечений», «производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ». Генеральным директором «Седьмой студии» является Анна Шалашова, единственным учредителем — сам Серебренников.

Пока режиссер проходит по данному делу как свидетель. Вчера, сразу после обыска, он отправился в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний, подтвердив, что обыск в его квартире был проведен максимально корректно и законно. «Все было интеллигентно и деликатно, вопросов у меня нет», — заявил он прессе.

Согласно информации, озвученной в СМИ, обыски идут в рамках уголовного дела по статье 160 УК РФ, часть 4 «Растрата в особо крупном размере», которое было возбуждено по ряду эпизодов еще в 2015 году Главным следственным управлением СКР по Москве. Это дело было начато, наряду с некоторыми другими, по результатам масштабной проверки по выявлению нарушений при расходовании бюджетных средств, выделяемых столичным учреждениям культуры.

Отметим, что предпосылки к такого рода действиям правоохранительных органов имеются — несмотря на масштабную помощь со стороны государства в 2011–14 годах, уже в 2015 году были опубликованы неутешительные результаты деятельности «Гоголь-центра», который тогда, согласно заявлениям своего руководителя Анастасии Голуб, получил 80 млн рублей убытков за год.

Позднее, в том же 2015 году, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявлял, что «Гоголь-центр» является убыточным из-за дорогих премьер, ответственность за финансовые решения по которым всецело лежит на Серебренникове, который совмещает должности художественного руководителя и и.о. директора «Гоголь-центра». Все обвинения в свой адрес худрук отрицал, заявив еще в феврале 2017 года, что на «каждый вложенный государством рубль театр заработал два».

Впрочем, теперь Серебренникову выдалась уникальная возможность с документами в руках доказать свою невиновность — как в рамках следствия, так и, возможно, в суде. Нас же, понятное дело, интересует скорее реакция на данное дело, которая оказалась совершенно неадекватной проведенным действиям правоохранительных органов.

«Суки ненавистные»

«Будьте вы прокляты, суки ненавистные. Чтоб вам бабы не давали, чтоб у вас не стояло никогда, чтоб вы сдохли все сами от страха друг перед другом. Кира. Кирилл Серебренников (Kirill Serebrennikov) ! Я тебя люблю!» — такую «петицию» опубликовала у себя в фейсбуке скандально известная сценарист Авдотья Смирнова, до этого момента известная в культурной среде своей многолетней работой с Алексеем Учителем, а в масс-культе — своей эпохальной свадебной фотографией с Анатолием Чубайсом на фоне винтажного ковра.

Насколько возможно называть «суками» людей, которые лишь выполняют свой долг по защите государства от мошенников, — вопрос открытый, но для Смирновой он имеет единственное прочтение. Впрочем, чего мы ждали от жены руководителя «Роснано»? А вдруг и туда придут?

Менее эмоционально, но гораздо более последовательно выступила Ксения Ларина, журналист и обозреватель «Эха Москвы». В своем блоге она заявила следующее (орфография сохранена): «Кирилл Серебренников — это первый случай, когда пришли за творческой интеллигенцией. Буквально после создания Русского Художественного Союза, объявившего крестовый поход против либеральной культуры. Пишу это чтобы что-то писать, невозможно молча переварить эти чудовищные новости. ничего не понимаю, никаких предположений у меня нет, единственное что могу сказать — Кирилл возглавляет государственное учреждение. и вокруг него все это время вьются вороны и время от времени пытаются выклевать то печень, то глаз, то сердце».

Тут, как видим, и «крестовый поход», и образ Прометея, который нес-нес огонь просвещения людям — да и завяз возле проклятой скалы с орлом в печени. Видно, что-то удержало нашего героя — впрочем, как мы сказали, следователи на то и существуют, чтобы разобраться в деталях деятельности убыточного «Гоголь-центра».

В защиту Серебренникова выступило множество других представителей «творческой интеллигенции», которые внезапно почувствовали, что «тучные» годы масштабной государственной поддержки культуры и столь же масштабного разворовывания бюджетных средств окончательно канули в Лету. А кроме того, оказывается, надо отвечать за грехи тех самых сытых годов, причем отвечать по закону.

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В ход пошли все классические приемы манипуляции. Так, российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков не нашел ничего более умного, нежели процитировать известную цитату Нимеллера («Я промолчал, когда пришли за коммунистами...») в применении к допросу и обыску у Серебренникова, впрямую сравнив российских правоохранителей с фашистами и назвав следственные действия «акцией устрашения со стороны режима».

Оставим такого рода сравнения на совести самого Гудкова. К вопросам следствия и хищений они, понятное дело, никакого отношения не имеют.

Постельные сцены

Не секрет, что «современное прочтение» Гоголя, Чехова и других российских классиков, которое практикуется некоторыми представителями современной «творческой интеллигенции», весьма далеко не только от стандартов высокой классики, но и от норм морали. Их творчество протекает в каком-то параллельном измерении, где допускается практически любое изменение и даже извращение смысла оригинальных произведений.

Часто это оправдывается безапелляционным «Художник так видит!». Это прекрасное заявление, мы живем в свободной стране, но отчего-то едва ли не всякий раз оказывается, что это «художественное видение» происходит за счет налогоплательщиков — как в театре, так и в кино.

Перечислим телевизионные и театральные постановки Кирилла Серебренникова, воздерживаясь от проставления диагноза по названиям: «Раздетые» (1998), «Пластилин» (2001), «Ростов-Папа» (сериал, 2001), «Дневник убийцы» (сериал, 2002), «Постельные сцены» (ТВ, 2003), «Откровенные полароидные снимки» (ТВ, 2005), «Голая пионерка» (2005), «Изображая жертву» (2006), «Человек-подушка» (2007), «Отморозки» (2011).

А теперь немного «спойлеров».

В ходе спектакля «Человек-подушка» героев-детей подстрекают к самоубийству и насилуют.

Главный герой постановки «Пластилин» — это мальчик 14 лет, по ходу сюжета изнасилованный матерью и двумя мужчинами.

В постановке «Полароидные снимки» присутствуют некрофилия и педерастия одновременно — на сцене совокупляются два персонажа мужского пола, причем один из них живой, а вот второй уже, к сожалению, мертвый.

В «Голой пионерке» фигурирует девочка, попавшая на фронт, затем в грубой форме изнасилованная советскими солдатами и в итоге ставшая фронтовой проституткой.

Не отстает творец и в части переосмысления Вильяма нашего, Шекспира. Куда там бродвейским мюзиклам, которые изображали Антония капитаном американских ВВС, а Клеопатру — главой французского дома мод! В спектакле «Клеопатра и Антоний» за авторством Серебренникова декорации изображают сцены совокуплений, а в конце спектакля действие вообще переносится... в бесланскую школу, где и происходят финальные трагические сцены.

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Так творится «современное искусство» на государственные деньги. В массы проталкиваются идеи эвтаназии, педофилии, мужеложства и тех социальных пороков, врачевание которых вроде как должно считаться основной задачей любого искусства.

Но это как-нибудь в другой раз. А пока перед публикой разыгрывается немая сцена: к ним приехал ревизор. Нестареющая классика.