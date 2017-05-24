ВКС РФ получат перспективные истребители Т-50 в 2019 году — Шойгу

В Избранное

Скопировать

Москва, 24 мая. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал модернизацию ВКС РФ и в Вооруженных сил в целом, отметив, что с 2019 года на вооружение будут поступать истребители Т-50 пятого поколения и ЗРК С-500 с 2020.

ВКС РФ ежегодно получают до 250 летательных аппаратов, в авиационных Стратегических ядерных силах за тот же период модернизируется до пяти ракетоносцев, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу. «В авиационных СЯС ежегодно модернизируется четыре — пять стратегических ракетоносцев. Только в прошлом году ВКС РФ пополнились двумя модернизированными Ту-160 и двумя Ту-95МС», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, поставки перспективного авиационного комплекса Т-50 и зенитного ракетного комплекса С-500 смогут повысить эффективность борьбы с современными средствами воздушно-космического нападения. Осуществление данного плана создаст заслон мгновенному удару противника и обеспечит сдерживание любого «высокотехнологичного агрессора», резюмировал силовик.