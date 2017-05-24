Сирия: боевики ИГИЛ атаковали квартал Дейр эз-Зора, погибли дети

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Дейр эз-Зор, 24 мая. По меньше мере двое детей погибли, еще трое были ранены в результате обстрела боевиками экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России) в сирийском Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает в среду агентство САНА.

Согласно данным агентства, радикалы напали на квартал Эль-Джоура, расположенный в сирийском Дейр эз-Зоре.

Напомним, город Дейр эз-Зор, жителями которого являются порядка 200 тыс. человек, находится на осадном положении, начиная с 2014 года.

* Организация запрещена на территории РФ.