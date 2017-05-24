Освобождение Алеппо имеет важнейшее политическое значение для России - Шойгу

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Москва, 24 мая. Освобождение сирийского города Алеппо от террористов стало важным военным и политическим достижением для России. Об этом говорил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на «правительственном часе», который прошел в Совете федерации.

«Главным достижением прошлого года стало освобождение Алеппо, который считается второй столицей Сирии. Эта победа имеет не только военное, но и важнейшее политическое значение для всей страны», — сказал глава Минобороны.

Он добавил, что не менее важным результатом стало освобождение древней Пальмиры и стабилизация обстановки в районе Хамы — террористические группировки отодвинуты более чем на три десятка километров. Кроме того, под контроль правительства Сирии взяты нефтяные и газовые поля «Джизель», «Хаян», «Шаэр». Из пригорода Аль-Вайер города Хомса при посредничестве военнослужащих РФ выведены наиболее радикальные экстремисты и члены их семей.