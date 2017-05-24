Спецназ ФСБ проводит масштабные учения в Крыму

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Симферополь, 24 мая. На полуострове Крым проходят масштабные учения спецназа ФСБ по отработке тактики освобождения заложников и ликвидации диверсантов.

Спецназ ФСБ принимает участие в трехдневных учениях на платформе «Черноморнефтегаза» в Черном море и в одном из санаторно-гостиничных комплексов Евпатории. Порядка двух тысяч силовиков отработают тактику освобождения заложников, ликвидацию диверсантов условного противника на суше и на море. В сообщении регионального ведомства говорится, что в учениях будут задействованы воздушные и морские суда, роботизированные комплексы, пишет «Свободная пресса».